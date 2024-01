Bahnhofstraße in Bullay

per Mail teilen

Ein Film von Elmar Babst

Bullay liegt an der Mittelmosel – etwa auf halber Strecke zwischen Trier und Koblenz. Das können die Leute am besten beurteilen, die mit dem Zug die Strecke zurücklegen. Kurz nach der Überquerung der Mosel erhaschen die Fahrgäste auch einen Blick in die Bahnhofstraße – nur einen sehr kurzen allerdings. Denn die Bahnhofstraße führt gar nicht zum Bahnhof hin, sie kreuzt die Bahnlinie nur ein paar hundert Meter vorher.

Einen Bahnhof gab es früher dennoch in der Bahnhofstraße: einen kleinen, für die Moselstrecke nach Trier. Doch das ist Geschichte. Heute weiß die Bahnhofstraße nicht recht wohin: einige Geschäfte sind geschlossen, andere blühen auf, wie die Gärtnerei Mohr. Auch das Cafe Görgen hat eine lange Tradition und der Weinanbau natürlich auch – das alles in der Bahnhofstraße ohne Bahnhof.