Ein Film von Nadja Rangol

Birkweiler ist eine Weinbaugemeinde mit rund 740 Einwohnnern, 14 Winzern und einem der schönsten regionalen Weinfeste, dem "Birkweiler Weinfrühling", zu dem sogar Fans aus dem Rhein-Main-Gebiet angereist kommen. Wobei Birkweiler Touristen gewohnt ist, denn durch den Ort, der 1999 vom Land zu einem der schönsten Dörfer der Pfalz gekürt wurde, führt auch die Deutsche Weinstraße.

Die Weinstraße in Birkweiler schauen wir uns genauer an: Drei Weingüter liegen an der bekannten Route durch die Pfalz. Alle spielen in der oberen deutschen Winzer-Liga mit. Jedes Weingut besitzt wie auch seine Weine einen eigenen Charakter, untrennbar verbunden mit dem des aktuellen Inhabers und der Familientradition. Am einen Ortseingang liegt das renommierte Weingut Dr. Wehrheim. Nach außen wirkt es durch ein stilvolles Backsteingebäude und einen landschaftsarchitektonisch eindrucksvoll angelegten Bauerngarten, in dem Sommerfeste für die Stammkundschaft veranstaltet werden. Vor einigen Jahren hat Winzer Karlheinz Wehrheim sogar auf Bio umgestellt.

Am anderen Ortseingang liegt das Weingut Gies-Düppel. Der junge Winzer Volker Gies hat innerhalb weniger Jahre eine Karriere vom Newcomer der Südpfalz zu einem der etabliertesten Betriebe der Pfalz hingelegt. Das spiegelt sich auch architektonisch wieder: zusammen mit seiner Frau hat er einen beeindruckenden modernen Verkostungsraum bauen lassen, in dem regelmäßig exklusive Veranstaltungen stattfinden, mit Terrassen-Blick auf Birkweiler und die Weinberge.

Sozusagen in der Mitte der Weinstraße liegt das Weingut Siener, ebenfalls obere Liga, aber stärker exportorientiert. Vor allem in die Schweiz und Niederlande verkauft Peter Siener seine Weine. Aber nicht nur: Direkt neben dem Weingut liegt der Weinpavillon Stern'l, den der Winzer an seinen guten Freund Jürgen Stern verpachtet hat – ein Sommergeschäft, das bei gutem Wetter hunderte von Touristen an die Birkweiler Weinstraße lockt. Angefangen hatten Siener und Stern vor rund zehn Jahren mit 30 Sitzplätzen. Jedes Jahr wurde ein Stückchen mehr ausgebaut. Als das Stern'l dann noch als Geheimtipp im Marco Polo-Reiseführer stand, musste auf 250 Plätze erweitert werden.

Aber was wäre die Weinstraße von Birkweiler ohne das Weinlabor von Beate Pfitzenmaier und ihrem Mann. Im November, wenn die einen Winzer noch in der Lese sind und die anderen schon abfüllen, geben sie sich hier die Klinke in die Hand: Säuregehalt, Schwefelgehalt und vieles mehr kann Beate Pfitzenmaier in ihrer Weinanalyse bestimmen.