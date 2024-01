Die Hauptstraße in Schutz

Ein Film von Wolfgang Bartels

Schutz liegt in der Vulkaneifel in der Nähe von Daun. Gut geschützt im Tal der Kleinen Kyll stehen die Häuser.

Schutz zählt rund 150 Einwohner. Jeder kann sein Lebensglück finden – nach diesem Motto gehen die Menschen in der Schutzer Hauptstraße ihren Weg. Klaus Krisor ist Korbflechter aus Leidenschaft. Im Ruhestand kann er sich ganz seinem Hobby widmen. Körbe macht er nicht, um sie zu verkaufen, sondern weil es ihm Spaß macht. Unterschiedlichste Muster entstehen unter den Händen des Korbflechters. Doch kein einziger Zweig ist künstlich eingefärbt, sondern so, wie ihn die Natur geschaffen hat. Auf einer Reise hat er einen Korb gesehen, wie er in der Heimat unbekannt ist: aus der Normandie mit einem eigenen Handgriff, deshalb bequem unterm Arm zu tragen. Daraus entstand der "normannische Korb", made in Schutz in der Eifel.

Auch sie bringt internationales Flair in die Eifel: Karin Ferzenaar aus den Niederlanden. Sie arbeitet als Lehrerin in der Nähe von Amsterdam und verbringt die Wochenenden in ihrem Häuschen in Schutz. Hier hat sie Ruhe gefunden, gute Luft und vor allem die Berge ringsum. Neben ihr haben schon vier andere Niederländer Häuser in Schutz gekauft. Die Eifel hat offenbar ihren Reiz für die Flachland-Bewohner.

Gut sechzig Schafe hütet Werner Röhl – aber nur nach Feierabend. Tagsüber fährt er schwere Maschinen in einem Steinbruch, abends sucht er Abwechslung in der Natur. Etwas näher am Haus in der Hauptstraße grasen noch acht Ziegen. Die Landwirtschaft spielt keine Rolle mehr im Dorf - größere Vierbeiner gibt es nicht mehr in Schutz. Adolf und Karin Mamerow lieben Tierskulpturen über alles und haben ihr ganzes Grundstück an der Hauptstraße damit geschmückt. Ob das alles nicht ein wenig kitschig ist? Danach fragt niemand in Schutz. Denn hier soll schließlich jeder sein eigenes Lebensglück finden.