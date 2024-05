Ein Film von Stefanie Hinzen

Linden stehen für Geborgenheit, Ruhe und Zuhause – und so trägt die Lindenstraße in Steinen nicht nur wegen der vielen Bäume ihren Namen zu Recht.

Die Lindenstraße von Steinen SWR SWR -

Die Lindenstraße liegt etwas abseits von der Hauptstraße und ist doch das Herz des kleinen Dorfes. Im Schatten der Linden stehen die alte Schule, von der aus viele Generationen in die Welt hinaus gezogen sind, die Kirche, in der viele glückliche Liebende den Bund fürs Leben geschlossen haben und die Gemeindehalle, in der noch heute viele Familienfeiern stattfinden. Mit ihren vielen Bäumen strahlt die Straße eine Geborgenheit aus, die die Menschen hier nicht missen wollen. Mehrere Familien haben in ihren Schatten ihre Lebensträume umgesetzt. Familie Esch genießt es, mit vier Kindern und unzähligen Tieren mitten im Dorf zu leben und trotzdem direkt hinter dem Haus in der Natur zu sein.

Ein Paradies für Selbstversorger SWR SWR -

Klaus Lohr war früher Lehrer und hat auf dem Weiherhof das ideale Zuhause für sein bescheidenes Leben gefunden. Er hat vor 30 Jahren seinen Beruf aufgegeben und lebt seitdem als Selbstversorger überwiegend von dem, was sein Garten hergibt. Für den letzten Milchbauer des Orts ist der Westerwald ohne Kühe nicht denkbar. Wenn er abends sein Vieh über die Straße treibt fühlt sich mancher Tourist wie auf Zeitreise.