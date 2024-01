Am Hofacker in Frücht

per Mail teilen

Ein Film von Uwe Reiter

'Am Hofacker' ist mit knapp mehr als 100 Metern sicher die kleinste und auch eine der jüngsten Straßen in Frücht: Sie ist gerademal 40 Jahre alt. Äußerlich eine ganz normale Wohnstraße mit zehn ganz normalen Häusern. Insgesamt ist es sehr ruhig und nichts deutet darauf hin, dass man hier etwas entdecken könnte. Wer aber hinter die Fassaden guckt, findet hier einen Bildhauer, zwei Malerinnen, einen Stuhlflechter und Möbelrestaurator mit einer Prädikantin und Postkartensammlerin als Frau, eine Gartenbegeisterte Ärztin und nochmal Ärzte in einem der ältesten Ökohäuser der Republik.

Die Gemeinde Frücht liegt auf den Taunushöhen über der Lahn im Rhein-Lahnkreis und hat 600 Einwohner. Vor mehr als 400 Jahren wurde das Dorf von den Freiherrn vom und zum Stein gekauft und bis heute gehört der größte Teil der Früchter Gemarkung deren Nachfolger. Sehenswert: Die Familiengruft in der auch der berühmte preußische Reformminister Heinrich Friedrich Karl vom Stein begraben ist.

Frücht - ein Dorf, das auch heute noch stark mit seiner Geschichte verwoben ist. Mit seinen herrlichen Wanderwegen bietet es viel Natur und bei näherem Hinschauen sogar eine kleine Kulturoase.