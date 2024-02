Kirchstraße in Knittelsheim

per Mail teilen

Ein Ortsporträt von Elmar Babst

Die Kirchstraße von Knittelsheim

Knittelsheim liegt in der Vorderpfalz in der Nähe von Neustadt an der Weinstraße – und dort ist es ja bekanntlich schön warm. Das hat sich auch bis zu den "Fliegern der Lüfte" herumgesprochen: den Störchen.

30 Menschen leben in der Kirchstraße mitten im Dorf - saisonbedingt kommen jede Menge Störche hinzu. Und es werden Jahr für Jahr mehr. Zurzeit leben in der Kirchstraße genauso viele Störche wie Menschen.

Der "Storchenvater" ist Peter Waldecker – auf seinem Grundstück haben alleine sieben Storchenpaare ihr Nest gebaut.

Beliebte Brutstätte für Störche

Wer sehen will, wie es den Störchen in der Kirchstraße geht, kann das im Internet tun. Die Homepage Knittelsheim-Storch.de wird von seinem Nachbarn Andreas Wölfel gepflegt.

Auch mit den anderen Tieren in der Kirchstraße verstehen sich die Störche gut: Wenn Simone Haag mit ihrem Lieblingspferd Charly für die Rheinland-Pfalz Meisterschaften übt, fliegen die Störche im Tiefflug über sie hinweg.