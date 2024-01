Mandelgasse in Neustadt/Weinstraße

per Mail teilen

Ein Film von Thomas Keck

Neustadt an der Weinstraße

Die Region rund um Neustadt an der Weinstraße ist einer der schönsten Orte, an denen man in Deutschland leben kann. Auch die Stadt selbst hat viel zu bieten: historische Bauten und schöne Plätze.

Die Mandelgasse gehört zum alten Kern von Neustadt – gerade noch, denn hier lag früher die Stadtgrenze. Obwohl von der historischen Bausubstanz nicht mehr viel übrig ist, merkt man der Gasse ihr ehrwürdiges Alter irgendwie an, auch wenn sie auf den ersten Blick unscheinbar wirkt.

Gitarrenbaumeister in seiner Werkstatt

Von den Gaststätten, Handwerksbetrieben und Geschäften, die es früher gab, ist nichts mehr übrig. Dafür gibt es Neues: einen Kosmetik-Salon und einen Gitarrenbauer. Der ist hier aufgewachsen und weiß, dass der Name Mandelgasse gar nichts mit den Früchten des Mandelbaums zu tun hat.