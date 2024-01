Hauptstraße in Gödenroth

Ein Film von Bernd Schwab



Gödenroth liegt im Hunsrück nur wenige Kilometer von Kastellaun entfernt. Rund 500 Menschen sind in der Gemeinde zu Hause.

Mitten durch Gödenroth verläuft die vielbefahrene Hunsrückhöhenstraße. An Werktagen fahren 12.000 bis 13.000 Fahrzeuge durch das Hunsrückdorf. Seit Jahren kämpft der Gemeinderat für eine Umgehungsstraße. Die Pläne sind gemacht, noch fehlt es jedoch am lieben Geld. Die Hauptstraße von Gödenroth ist somit ein Teil der Hunsrückhöhenstraße. Die Anwohner haben sich mehr oder minder mit dem Verkehr arrangiert – notgedrungen. Und die Gewerbebetriebe an der Hauptstraße profitieren sogar von ihm. Denn der Verkehr bringt auch Kunden.

Für Pendler und LKW-Fahrer ist "Peidersch" eine gute Adresse. Denn hier gibt es jeden Morgen belegte Brötchen für einen Euro. "Peidersch" ist der Name des alten und des neuen Dorfladens. 2012 wurde er als wirtschaftlicher Verein von den Bürgern des Dorfes wieder eröffnet. Ähnlich wie bei einer Genossenschaft investierten rund 100 Gödenrother eine gewisse Summe in das Geschäft – sozusagen als Startkapital. Der Laden bietet neben dem täglichen Bedarf auch viele regionale Produkte. Die meisten Anwohner an der Hauptstraße sind allerdings ziemlich genervt von dem Verkehr. In den Rush-Hour-Zeiten morgens und abends dauert es oft minutenlang, wenn man vom Grundstück auf die Hauptstraße fahren will.