Hauptstraße in Vollmersweiler

Ein Film von Gabi Keller

Die Hauptstraße von Ortsansicht von Vollmersweiler SWR swr -

Vollmersweiler liegt in der Südpfalz zwischen Landau und Karlsruhe mitten in der Rheinebene. Der beschauliche Ort hat rund 200 Einwohner, viele davon sind zugezogen. Sie suchten die Nähe zur Natur und damit einen Ausgleich zum beruflichen Alltag in der Stadt. Die meisten Neubürger leben vor allem in den wunderschönen alten Bauernhöfen und viele Alteingesessene in den neueren Häusern der Hauptstraße. Hier wohnen die unterschiedlichsten Menschen. Da gibt es das Lehrerehepaar im Ruhestand, dass einen früheren Bauernhof in eine blühende Oase verwandelt hat.

Gleich gegenüber auf der anderen Straßenseite treffen sich regelmäßig zwei alteingesessene Frauen, um - immer gemeinsam - ihre beiden, nebeneinander liegenden Bauerngärten zu bearbeiten.

Fast zugewachsen ist der frühere Hof einer Märchenerzählerin. In ihrem verwunschenen Reich probt sie für den nächsten Auftritt - zusammen mit einer Sängerin. Ihren Gesang begleitet sie auf einer goldenen Leier.

Für einen anderen Straßenbewohner sind Collies das Schönste auf der Welt. Dagegen denken die Eltern von schulpflichtigen Kindern ganz praktisch. Sie haben einen Bürgerbus gekauft, mit dem sie selbst ihre Kleinen in die Schule oder den Kindergarten chauffieren und den sie gemeinsam putzen.