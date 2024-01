Kirchstraße in Gillenbeuren

per Mail teilen

Ein Film von Elmar Babst

Gillenbeuren liegt mitten in der Eifel, dort, wo die Luft noch sauber ist und sich die Künstler aus Köln deshalb gerne niederlassen. Sie können hier nicht nur durchschnaufen, sondern finden auch Inspiration für ihre Arbeit. Zwei von ihnen haben sich vor 25 Jahren in der Kirchstraße niedergelassen – und sind bis heute geblieben. Neben ihnen wohnen seit kurzem eine Rückkehrerfamilie aus Russland und eine Tierheilpraktikerin, die ebenfalls den Schritt aufs Land wagten.

Helmut Schneider, der einzige verbliebene Landwirt von Gillenbeuren, hat ihn miterlebt, den Wandel, der in den vergangenen Dekaden in der Kirchstraße stattfand: früher, zu seiner Jugend, lebten alleine 21 Kinder hier - heute sind es nur insgesamt 19 Menschen, die die Kirchstraße bevölkern. Allein: die Straße selbst mit ihren wenigen Häusern sieht noch so aus wie damals, als ein unbekannter Künstler das Szenario auf Leinwand bannte.