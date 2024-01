Waldstraße in Schmalenberg

Ein Film von Stefanie Fink

Schmalenberg liegt in der Südwestpfalz umgeben von Wäldern auf einem Hochplateau. Deshalb prägen gleich zwei Wassertürme die "Skyline" der 800-Seelen-Gemeinde, ein historischer und ein moderner. Familien mit Kindern siedeln sich überwiegend im Neubaugebiet "Auf den Dungen" an, während im liebevoll hergerichteten Ortskern viele Alteingesessene wohnen.

Auch in der Waldstraße am nordöstlichen Ortsrand kennt man sich schon seit langem. Die Menschen hier schätzen die naturnahe Lage und lieben die Ruhe, die momentan allerdings öfters von heftigem Huftrappeln unterbrochen wird. Hans Eckrich aus Hausnummer 2 bereichert nämlich mit Kutsche und lammfrommen Haflingern das regionale Kinderferienprogramm. Hochtrabende Urlaubspläne schmieden sie nicht in der Waldstraße. Wozu auch? Hier zu wohnen hat viel von Urlaub.

Schmalenberg - Kinderferienprogramm Kutsche fahren mit Haflinger SWR SWR -

Ein paar Ferienideen gibt's aber doch. Das Ehepaar aus Hausnummer 8 zieht's wiedermal nach Berlin, schon wegen der tollen Flohmärkte. An die Mittelmeer-Kreuzfahrt letztes Jahr denken sie natürlich auch gern zurück; besonders Santorini war einfach der Knüller. Die Weissmanns sind mit ihrem gepflegten Wohnmobil gerade zurück von einer fünfwöchigen Ostdeutschland-Tour, während es die nette Seniorin aus Hausmummer 7 so gar nicht raus in die Welt zieht. Schon wegen der beiden Hündchen Lenni und Mika. Jüngere Waldsträßler setzen konsequent auf Event-Tourismus: vom Rollschuh-Musical bis Headbangen in Wacken ist alles dabei. Familie Eckrich verreist gegen Ferienende übrigens auch: Tochter Joana hat noch eine Rechnung offen mit einem mallorquinischen Petzerfisch...