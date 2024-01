Gartenstraße in Schöneberg

Ein Film von Elmar Babst

Blick auf Schöneberg

Schöneberg liegt ganz im Südosten des Hunsrücks, mitten im Soonwald. Schöneberg ganz einfach deshalb, weil die 700-Einwohner-Gemeinde auf einem Berg liegt und man von hier einen tollen Ausblick hat.

Gartenidylle bei Claudia Preidel

Fast ebenso simpel ist die Gartenstraße zu beschreiben: Schon der erste Eindruck vermittelt dem Besucher, ganz nahe am Wald zu sein. Viele Bäume, viel Grün und der Wald beginnt direkt hinter den Häusern. Noch genauer müsste man allerdings sagen: unmittelbar hinter den Gärten hinter den Häusern. Denn jeder in der Gartenstraße scheint einen grünen Finger zu haben - allen voran Claudia Preidel. Jeden Tag verbringt sie in ihrem Garten. Und wenn andere in Urlaub fahren, bleibt Claudia Preidel zu Hause und genießt ihre Idylle.

Musikunterricht in der Gartenstr.

Nicht nur naturverbunden, auch musikalisch sind die Leute in der Gartenstraße - besonders in der Hausnummer 20. Aus nah und fern kommen die Menschen hierhin, um bei Astrid Barth Musikunterricht zu nehmen.