Die St. Wendeler Straße in Frohnhofen

Ortsansicht von Frohnhofen SWR SWR -

"Ein grünes Dorf" - das ist der erste Eindruck, den der Neuankömmling von Frohnhofen hat. Das gilt generell für die bevorzugte Lage in den Wäldern der Westpfalz an der Grenze zum Saarland. Und das setzt sich mit der schönen Freizeitanlage an den Entenweihern vor Frohnhofen fort und findet seine Entsprechung in den Grünflächen, Gärten und Spielplätzen in der Ortslage.

Delikatessen in der ehemaligen alten Schmiede: Schokolade SWR SWR -

550 Menschen leben in diesem Idyll, das schon über 625 Jahre existiert. Aus den Gründerjahren ist kaum etwas geblieben, aber viele stattliche Bauernhöfe aus dem vorvergangenen Jahrhundert stehen noch. Ein Ort, der so viele Jahre auf dem Buckel hat, verändert sich natürlich mit der Zeit. In Frohnhofen gibt es dafür spannende Beispiele: Die alte Schmiede etwa. Ein wunderschönes Haus aus dem 19. Jahrhundert, in dem sich kaum noch eine Spur des Handwerksbetriebes findet. Dafür werden hier inzwischen kostbare Olivenöle und edle Schokolade feilgeboten.

St. Wendelerstraße in Frohnhofen SWR SWR -

In der St. Wendeler Straße, der Hauptstraße Frohnhofens, gibt es noch mehr zu entdecken: Die alten Zollhäuser, die nach dem Krieg die Grenze zum französischen Saargebiet markierten und heute zivilen Wohnzwecken dienen.

Die ehemalige Tankstelle mit dem charakteristischen 1950er-Jahre-Vordach, aus der ebenfalls eine Wohnung wurde. Oder Frohnhofens Traditionsschreinerei, die sich gerade in ein Hightech-Beerdigungsunternehmen mit wirklich zukunftsweisenden Bestattungstrends verwandelt. Und dann ist da noch der Lebensmittelladen, der seit Jahrzehnten allen Trends und Entwicklungen trotzt, dank der "Guten Seele", die ihn schon ein Leben lang führt.