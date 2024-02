Ein Film von Thomas Keck

Die Bahnhofstraße in Ralingen ist zwar kein Wasserweg, aber Wasser spielt hier schon ein große Rolle.

Der Grenzfluss Sauer SWR SWR -

Zum Beispiel bei Hochwasser: Die Sauer, der Grenzfluss zu Luxemburg, ist nur einen Steinwurf entfernt und hat die Straße schon mehr als einmal überflutet. Durch verschiedene Schutzmaßnahmen ist das in den letzten Jahren zwar nicht mehr vorgekommen, aber die Straßenbewohner sind immer darauf gefasst, ihre Häuser im Wasser zu sehen. In der Regel aber freuen sie sich über Wasser – wenn es etwa aus einem Brunnen sprudelt oder wenn es in den vielen Pools der Straße zur Abkühlung einlädt. Früher gab es sogar eine Sprudelfabrik in der Straße. Aber die ist genauso stillgelegt wie der Bahnhof, den es hier natürlich auch mal gab. Das ehemalige Bahnhofsgebäude ist heute eine Arztpraxis – in der die Menschen sicher auch daran erinnert werden, dass Wasser grundsätzlich sehr gesund ist.