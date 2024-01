Die Peter-Mergen-Straße in Gladbach

Ein Film von Stefan Hartstang

Blick auf Gladbach SWR SWR -

Gladbach ist ein kleines Eifeldorf, 15 Kilometer von Wittlich entfernt. 370 Menschen leben hier - umgeben von viel Natur. In der Grundschule werden mehrere Jahrgänge gemeinsam unterrichtet und in der Heckenlandhalle sind die örtlichen Vereine regelmäßig zugange. Die Tallage lässt nur eingeschränktes mobiles Telefonieren zu und die Telefonleitungen ermöglichen nur eine sehr begrenzten Internetnutzung.

Treffpunkt: Der Gladbacher Brunnen SWR SWR -

Quer durch das Dorf schlängelt sich die Peter-Mergen-Straße, benannt nach dem vermuteten Gründer des Dorfes. So ganz genau weiß das keiner, aber hier ist man in solchen Fragen auch nicht allzu kleinlich. Wer in der Straße unterwegs ist, und das sind im Sommer vermehrt auch Wanderer, die einen Abstecher vom Eifelsteig machen, der trifft fast täglich auf Ernst Wagner und Rudolf Schmitt. Die beiden kennen sich schon lange und treffen sich gerne am Brunnen in der Straße. Von dort aus fahren sie ihre Runde durchs Dorf. Auf dem Weg die Peter-Mergen-Straße hinauf geht es vorbei an Häusern, die gerade renoviert werden, vorbei an der Gaststätte des Dorfes, in der der Gesangsverein regelmäßig probt und hinauf zum letzten Landwirt in Gladbach.

Die Landwirtin bei der Kälbchenfütterung SWR SWR -

Der bewirtschaftet seinen Hof nur noch nebenberuflich und ist deshalb dringend auf die Hilfe seiner Eltern angewiesen, die auf ihrem ehemaligen Hof noch einiges zu tun haben. Geschichten von Menschen einer kleinen Eifelgemeinde, die sich wohl fühlen und die auch in Zukunft in ihrer Heimat wohnen möchten, auch wenn der Mobilfunkempfang und der Internetzugang nur schlecht funktionieren - das ist für die Menschen hier nur ein kleines Manko.