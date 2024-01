Ein Film von Julia Korfmann

Hoch über Kreuzberg thront sie, die Burg Kreuzberg. Urkundlich das erste Mal 893 als Cruceberg erwähnt, ist sie nach einer langen, bewegten Geschichte heute die einzige bewohnte Burg im Ahrtal. Während des Zweiten Weltkriegs boten ihre starken Kellermauern der örtlichen Bevölkerung Schutz, die eigentliche Burg überstand den Krieg unbeschadet. Kreuzberg ist seit 1969 ein Teil der Verbandsgemeinde Ahrweiler.

Die Münstereifeler Straße ist das Herzstück des Ortes. Kurvig schlängelt sie sich um die Burg Kreuzberg, die über ihr thront und die Straße stets im Blick hat. Den inspirierenden Blick auf die Burg wussten schon die Künstler vergangener Tage zu schätzen, doch auch noch heute, so scheint es, zieht sie Künstler und Kreative magisch an. Ob Bildhauer oder kosmopolitischer Architekt, man findet sie in der Münstereifeler Straße in Kreuzberg.