Dorfstraße in Sommerau

Ein Film von Katrin Vetters

Nur 78 Einwohner hat das Dörfchen Sommerau. Gut die Hälfte von ihnen wohnt in der Dorfstraße. So auch Doris Scherf, die Bürgermeisterin des Örtchens. Sie hat gerade ihr denkmalgeschütztes Haus eigenhändig verputzt. Rechts und links davon wohnen ihre Töchter, Schwiegersöhne und Enkelkinder.

Aber auch Neubürger fühlen sich in der Dorfstraße wohl. Zum Beispiel Ute Seelge. Sie und ihr Sohn sind in der frauendominierten Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Anders als in vielen anderen Dörfern steht in Sommerau kein einziges Haus leer, denn Nachwuchssorgen gibt es nicht in der Dorfstraße.

Und die nächste Generation ist genauso aktiv wie die ihrer Mütter und Großmütter: Lena Mayer hat mit zwölf Jahren den Sommerauer Umweltclub gegründet. Seitdem sammelt ein agiles Trüppchen Sommerauer Kinder regelmäßig den Müll an Wald- und Wegrändern auf. Und wie es lange vor ihrer Zeit im Dorf zuging, das können die Jungen sogar nachlesen. Denn Wilma Ambré, die noch mit 83 Jahren hingebungsvoll ihren Garten pflegt, hat ihre Erinnerungen aufgeschrieben und als Buch veröffentlicht. So ist die Dorfstraße - voller Leben und Geschichten.