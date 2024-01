Im Sulzfeld in Silz

Ein Film von Thomas Keck

Vieles spricht für das Sulzfeld in Silz. Dabei war es am Anfang nur ein abgelegener Feldweg. Doch vor fünfzig Jahren wurde mehr daraus: Das Sulzfeld wurde zu einer Wohnstraße. Parallel zur Hauptstraße verlaufend, doch vom Verkehrslärm verschont, mit einem schönen Blick auf das Dorf und auf den Pfälzerwald, bietet die Straße alles, um sich wohl zu fühlen. Von kleinen Ausnahmen abgesehen, denn als die Hauptstraße erneuert wurde, verlief die Umleitung mitten durch das Sulzfeld. Inzwischen ist es wieder fast so ruhig wie früher.

Ein schöner Garten mit Blick auf das Dorf und den Wald. SWR SWR -

In den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts kamen die Menschen hier an, um das Sulzfeld zu besiedeln. Ankommen ist überhaupt ein wichtiges Thema in der Straße: Eine lange Zeit kamen viele Fremde im Sulzfeld an, um hier Urlaub zu machen. Noch immer gibt es zwei Ferienwohnungen.

Kinder gehen über eine Straße in Silz. SWR SWR -

In den letzten Jahren kamen junge Familien hier an und brachten neues Leben in die Straße. Und manche der heutigen Bewohner kommen immer wieder hier an: Im Sulzfeld leben weitgereiste Weltenbummler. Dass auch sie immer wieder gerne nach Hause kommen, spricht ebenfalls eindeutig für das Sulzfeld in Silz.