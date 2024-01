Ein Film von Utz Kastenholz

Blick auf Dingdorf

Hierzuland besucht den Kapellenweg in Dingdorf, ein 100-Seelen-Dorf im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Dort leben drei Generationen der Familie Weber unter einem Dach. Wir treffen sie beim Brennholzmachen, wo sie sich für den Winter eindecken. Gegenüber leben Neubürger, das Ehepaar Stuurmann aus Holland. Leo Schütze, 83, ist Journalist und lebt im "Unruhestand" und pendelt zwischen Dingdorf, Bonn und Berlin, wo er noch heute mit der großen Politik bestens vernetzt ist. Albert Thielen betreibt am Ende des Kapellenwegs eine Maschinenschlosserei, in der er nicht nur Geräte für die Holzwirtschaft herstellt, sondern auch so manche alte Zugmaschine restauriert.