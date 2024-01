Ein Film von Rosetta Reina

Sie verläuft im Bogen - die Kirchenstraße in Dackenheim. Eine Straße, die mit der Kirche beginnt und dem Lindenbaum aufhört, ein wichtiger Mittelpunkt für die 450 Dackenheimer. In der Kirchenstraße leben alte und neue Mitbürger zusammen: die Familie mit internationalen Wurzeln, die 73-jährige zugezogene Treuhänderin mit bayrischem Akzent, aber auch zwei Traditionsweingüter sind hier angesiedelt. Dass die Straße nicht wieder wie 1928 in weiten Teilen abbrennt, dafür sorgt die Feuerwehr in der Straße, auf die alle weit über die Kirchenstraße hinaus stolz sind.