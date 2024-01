Schulstraße in Sessenbach

Ein Film von Lutz Näkel

Jeden Donnerstagnachmittag wird es in der sonst so ruhigen Schulstraße von Sessenbach außergewöhnlich lebhaft. Genauer gesagt, im oberen Teil der Schulstraße, dort, wo sie sich zu einem Platz aufweitet. Ein Garagentor am Feuerwehrhaus öffnet sich, und dann bauen Lucia Zinndorf und Elke Berg ihre Kuchentheke auf. Auch Kaffee, Wasser, Cola und Bier haben sie im Angebot. Schnell füllen sich die die Bänke an den Tischen vor der Garage mit Gästen.

Der Sessenbacher Wochenmarkt beginnt. Nach und nach trudeln die Verkaufswagen ein – der Bäcker, die Gemüsefrau, der Fleischer, manchmal auch ein Fischhändler. Die Sessenbacher prüfen das Angebot, kaufen das eine oder andere, und kehren dann wieder an die Tische zurück – denn das Wichtigste am Wochenmarkt ist der Austausch von Neuigkeiten und das gesellige Beisammensein.

Seit Juni 2014 findet der Markt jetzt statt, und oft sitzen die Gäste noch bis zehn, elf Uhr vor dem Feuerwehrhaus, da sind die Verkaufswagen schon lange verschwunden. Doch wie soll das im Winter weitergehen? Auch dafür hat man in der Schulstraße eine Lösung gefunden – Lenis Laden. Der ehemalige Tante Emma-Laden, wenige Meter neben dem Feuerwehrhaus gelegen, wird von den Sessenbachern gerade zum Mehrgenerationenhaus umgebaut. Mit Jugendclub und Veranstaltungsräumen. Wenn es kalt wird, soll künftig die Kuchentheke donnerstags dort aufgebaut werden – denn den Wochenmarkt und die gemütlichen Treffen will sich niemand in der Schulstraße mehr nehmen lassen.