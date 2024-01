Hauptstraße in Harbach

Ein Film von Wolfgang Bartels

Harbach liegt im Westerwald in der Nähe von Betzdorf im nordöstlichsten Zipfel des Landes. 500 Einwohner zählt das Dorf. Harbach ist ein Straßendorf in einem schmalen Tal. Die Häuser liegen auf zwei Kilometern Länge links und rechts der Hauptstraße – genügend Auslauf für Jürgen Hermann mit seiner Kutsche. Die beiden Kutschpferde Amadeus und Tizian gehören zu einer äußerst seltenen Pferderasse, den Alt-Oldenburgern, schweren Warmblütern. Sie waren fast ausgestorben, weil die Motorwagen die Kutschpferde überflüssig gemacht hatten. Doch dank Liebhabern wie Jürgen Hermann hat die Rasse überlebt.

Die Kutsche vor der Haustür in der Hauptstraße – ein willkommenes Fotomotiv für Jannick Eicher. Der 13-Jährige hat das Fotografieren zum Hobby gemacht. Zehntausend Fotos hat er schon geschossen mit seiner Lumix, die meisten rund um das heimatliche Harbach. Jannick Eicher hat den Ehrgeiz, das Dorfgeschehen im Bild festzuhalten. Am meisten passiert im Bürgerhaus, dem Treffpunkt in Harbach. Früher war hier die Schule untergebracht. Heute treffen sich hier direkt an der Hauptstraße die Vereine.

"Holzwurm" ist der Spitzname von Gerhard Hof, der Zeit seines Lebens immer mit Holz zu tun hatte. Schreiner hat er gelernt, dann arbeitete er jahrelang in einem Sägewerk und jetzt im Ruhestand baut er alles Mögliche aus Holz. Zum Beispiel hat er die Harbacher Kirche nachgebaut – natürlich im verkleinerten Maßstab.

Christophorus Hof hat ein Herz für Oldtimer. Käfer und Kadett sind fahrbereit, genauso wie das DKW-Motorrad. Die Borgward Isabella dagegen braucht ein neues Getriebe. Jahrelang hat Christophorus Hof die alten Schätzchen restauriert. Fast jede freie Minute verbringt er in seiner Oldtimer-Werkstatt. Er ist erst zufrieden, wenn der Zustand besser ist als das Original.

Selbst der älteste Oldtimer braucht ab und zu mal Auslauf. Christophorus Hofs hauseigene Teststrecke liegt vor der Tür. Die Harbacher sind ja so einiges gewöhnt an aus der Zeit gefallenem Fahrgerät auf ihrer Hauptstraße.