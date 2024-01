Ein Film von Margit Kehry

Wunderbarer Blick in die Rheinebene

Battenberg liegt an der Haardt, in der Nähe von Bad Dürkheim in der Pfalz. Ein Ort, von dem aus man einen wunderbaren Blick in die Rheinebene hat. Ein Ort mit einer alten Burgruine und einer kleinen, ganz romantischen Kirche. Diese Kirche hat der Straße, die wir vorstellen, ihren Namen gegeben.

Die Kirchgasse in Battenberg

Die Kirchgasse gehört zum ältesten Teil des Ortes. Hier lebt eine verschworene Gemeinschaft, für die das Wort Heimat nichts altmodisches hat. Die Bewohner sind echte Lokalpatrioten und lieben Traditionen: Die Winzerfamilie, die ihr Weingut schon in der siebten Generation führt, genauso wie der Küster, der sich mit viel Herz um die Martinskirche kümmert. Oder Werner Herstein, für den das Holz aus dem Pfälzer Wald das faszinierendste Material überhaupt ist. Zur Tradition gehört auch der Bauernmarkt, der rund um die Kirchgasse stattfindet und bei dem sich jeder auf seine Weise engagiert.