Hauptstraße in Wehlen/ Mosel

Ein Film von Gudrun Fünter

Für Otto und Annette Zirker hieß es "Durchhalten", als sie im Jahr 2003 ein altes Haus an der Hauptstraße von Wehlen kauften. Damals schlängelten sich Tag für Tag 11.000 Fahrzeuge durch die enge Gasse, LKWs blieben immer wieder an vorstehenden Hauswänden hängen. Die Hauptstraße war noch eine Durchgangsstraße und die Wehlener Ortsumgehung nur geplant.

Insgesamt 60 Jahre, sagt Ortsvorsteherin Gertrud Weydert, haben die Wehlener für die Umgehung gekämpft. 2007 wurde sie endlich fertiggestellt, und seitdem blüht die Hauptstraße auf. Für Otto und Annette Zirker hat sich das Durchhalten gelohnt, sie haben eine Fahrradherberge eröffnet. Viele Hausfassaden wurden gestrichen, Häuser renoviert oder neu gebaut - und viele Sonnenuhren installiert. Schließlich will Wehlen einmal der Ort der 100 Sonnenuhren werden, 65 gibt es schon im Dorf. Die meisten davon hat Uwe Praus gebaut: Horizontal-Sonnenuhren, Vertikal-Sonnenuhren, Äquatorial- und Digital-Sonnenuhren. Der ehemalige Vermesser Praus hat einfach Spaß am Tüfteln. Und er ist nicht der einzige Kreative in der Hauptstraße: Eine junge Familie baut eine Mischung aus Mobil-Home und Zirkuswagen, ein Haus, das wahlweise auf Rädern oder auf der Erde stehen kann. Die Familie will auf Reisen gehen, viel erleben und anders leben als die meisten der Einheimischen.

Traditionell ist das Leben auf der Hauptstraße geprägt durch den Weinbau und den Weintourismus. Winzerhöfe, Pensionen und Hotels haben im Herbst viel zu tun. Bis Ende Oktober serviert Mechthilde Friedrich Federweißen und edle Weine in ihrer Straußwirtschaft. Und an der Kelterstation der Winzergenossenschaft Moselland stehen die anliefernden Winzer Schlange. Nicht so sehr wie früher, als noch viel mehr Nebenerwerbswinzer ihre Lese zur Station brachten, aber ein Treffpunkt ist die Station noch immer.