Am Herrenberg in Kesten

Am Herrenberg ist die Schokoladenseite von Kesten. Keine andere Straße im Ort ist so ursprünglich erhalten und vollständig. Dafür sorgen Alt-Kestener wie Monika und Valentin Bastgen und Neubürger wie Familie Schwarz aus Castrop-Rauxel. Beide haben ihre alten Fachwerkhäuser liebevoll herausgeputzt. Auch Matthias Meierer, der junge Winzer, bekennt sich zur Straße und siedelt nicht aus mit seinem Weingut.

Urgesteine wie Elisabeth und Sepp Jung sind die Seele der Straße. Er füttert jeden Morgen die Schwäne am Moselufer, sie bewahrt die Erinnerungen an ihren Großvater, den letzten Fährmann von Kesten. Heidi Hofmann, die Küsterin, bewohnt ganz allein eines der größten Häuser in der Straße. Die Nummer 14 hält sie ganz schön beschäftigt, aber die 74-Jährige meckert nicht. Nur positiv geht's weiter. Und es ist genau dieser Charakter, der die Straße "Am Herrenberg" auszeichnet.