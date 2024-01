Niedereich in Büscheich

Ein Film von Sabine Schäfer

Die Hauptstraße nach Niedereich.

Die meisten Menschen in Bücheisch Ortsteil Niedereich sind zugezogen. In den kleinen Ort kann man sich schnell verlieben. Wer Ruhe und Natur sucht, wird in Niedereich fündig. Eingebettet in die Schönheit der Vulkaneifel liegt der kleine Ortsteil mit knapp 15 Häusern. Eine Straße führt in den Ort Niedereich hinein, aber wer aus dem Ort wieder hinaus möchte, muss umdrehen und auf demselben Weg wieder hinaus fahren, denn die Straße endet in einer Sackgasse.

Ellen Welten-Louwers bei der Arbeit an einem ihrer Kunstwerke.

"Die Straße ist das Dorf", so sagen die Anwohner. Einen Straßennamen hat die Straße in Niedereich nicht, hier heißt es einfach nur Niedereich. Ellen Welten-Louwers ist seit einigen Wochen mit ihren vier Pferden und ihren Kunstwerken aus Holland in die verträumte Eifel gezogen. Hier kann die Künstlerin arbeiten und sich von der Schönheit der Natur inspirieren lassen. Ihre Bronzeskulpturen finden sich nun im eigenen Skulpturenpark Gerolstein. Auch Familie Rieder hat es vor vier Wochen nach Niedereich gezogen. Das junge Ehepaar hat hier ihr Traumhaus gefunden. Und ihr Haus verspricht nicht nur schöneres Wohnen, sondern vor allem die besten Aussichten auf die Schönheit Eifel.