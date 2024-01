Die Straße ohne Namen in Hergersweiler

per Mail teilen

Ein Film von Stefanie Fink

Blick auf Hergersweiler

Bei 245 Einwohnern ist die Anzahl der Straßen im südpfälzischen Hergersweiler naturgemäß überschaubar. Eine Straße ist bei der Namensvergabe sogar leer ausgegangen. Die Straße ohne Namen verläuft parallel zur Hauptstraße und ist eigentlich nur ein Landwirtschaftsweg. Dass der Weg ohne Namen ist, heißt aber nicht, dass auf ihm gar nichts los wäre. Spaziergänger lieben den naturnahen Weg, Kinder können hier autofrei toben, und gleich ein ganzer Streichelzoo macht den Menschen viel Freude.

Zwei Schweine werden gestreichelt.

Bauer Herrmann, Gunther mit Vornamen, opfert zwar viel Lebenszeit fürs Buchstabieren der doppelten Konsonanten, hat aber in diesem Jahr eine üppige Annabell-Ernte eingefahren. Die Kartoffelsorte ist nicht die einzige mit blumigem Initial auf dem Obst- und Gemüsehof; Gunther Herrmann ist ganz verliebt in den Vornamen seiner Gattin Halina Renata. Bei den Tierfreunden kurz vor der Kurve fällt die Vorstellungsrunde meist etwas länger: hier tummeln sich neben Bolle, Malibu, Lines und Böhnchen noch viele weitere Vierbeiner. Männlichen Vornamen, die ein "th" enthalten, begegnen sie in der Straße ohne Namen allerdings grundsätzlich mit Skepsis. Die Träger dieser Buchstabenkombination haben schon wiederholt Tabakschuppen zum Einsturz gebracht.