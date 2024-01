per Mail teilen

Ein Film von Bernd Schwab

Die Dorfstraße in Börfink SWR SWR -

Börfink liegt im Landkreis Birkenfeld, nur wenige Kilometer vom Erbeskopf entfernt. Knapp 200 Einwohner sind in der Hunsrückgemeinde zu Hause. Börfink ist eine ehemalige Köhler- und Waldarbeitersiedlung. Die Menschen lebten rund 200 Jahre vom und mit dem Wald. Eine Besonderheit ist, dass die Gemeinde schon bald inmitten des ersten rheinland-pfälzischen Nationalparks Hunsrück-Hochwald liegen wird. Pfingsten 2015 wird er eingeweiht.

Gaststätte Alte Mühle von außen SWR SWR -

Und genau das beschäftigt zurzeit die Menschen in der Dorfstraße. Gegner und Befürworter halten sich die Waage. Die einen sehen eine Chance für ihr Dorf. Die anderen befürchten, dass schon bald rund um Börfink kein Holz mehr geschlagen werden darf. Eigentlich ist die Dorfstraße aber noch immer eine ruhige Wohnstraße. Rund 70 Menschen leben hier und genießen die Ruhe. Am einen Ende lebt und arbeitet ein Imker, der neben Honigprodukten auch viel Zubehör für den Bienenfreund anbietet, wie etwa Honigschleudern.

Auf einem Schild über dem Hauseingang steht: Ende der Zivilisation SWR SWR -

Am anderen Ende der Dorfstraße steht eines der ältesten Gebäude des Dorfes, die alte Mühle – eine beliebte Pension für Wanderer. Dazwischen gibt es viel Leben. Weit über die Grenzen des Dorfes hinaus bekannt ist ein Schild an einer Hauswand auf dem geschrieben steht: „Hier endet die Zivilisation“. Hierzuland hat nicht nur den Besitzer des Schildes, sondern auch viele zivilisierte Menschen in der Dorfstraße getroffen.