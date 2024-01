Bausberger Straße in Kehrig

Ein Film von Gudrun Fünter

Die Bausberger Straße führt aus dem Ortskern von Kehrig in Richtung Bausberg 1 und 2. Das sind allerdings keine Berge sondern ehemalige Schiefergruben. Für viele Kehriger war das mühsame Schaffen in der "Kaul" noch bis 1975 arbeitsprägend. Dann wurde der Bausberg aufgegeben, bis auf das Haus des Betriebsleiters alle Gebäude gesprengt und abgerissen. Aus dem wirtschaftlichen Zentrum wurde ein ruhiges Tal, dessen Bewohner weite Wege zum Postkasten haben.

Das Haus eines früheren Bergmanns in der Bausberger Straße ist noch heute leicht zu erkennen. Sein Sockel ist mit Schiefer verkleidet, in jeder der schwarzen Platten ist der Abdruck eines Fossils, darunter viele Ammoniten. Früher, als der Weg der Bergleute über die Bausberger Straße führte, war sie belebt. Heute schätzen Anwohner das geringe Verkehrsaufkommen, den Weitblick auf das Elztal und die Nähe zum Wald.

Hermann Martini, der oben in der Straße wohnt, ist gerade im Herbst viel unterwegs und macht seine "Mietshäuser" winterfest. Denn 80 Vogelhäuschen, die der Naturfreund am Bausberg und in umliegenden Wäldern aufgestellt hat, werden auch als Winterquartier genutzt. Iris Fuhrmann, weiter unten in der Straße, zeigt die Farben des Herbstes in ihren Bildern. Die Hobbykünstlerin gestaltet abstrakte Bilder in Acrylfarben passend zu den Jahreszeiten. Das ehemalige Grubengelände selbst ist für Fledermausforscher interessant. Zwei der alten zugemauerten Stollen wurden 2004 wieder geöffnet, als Quartiere für Fledermäuse. Ob sie die Stollen als neue Heimat annehmen, ist allerdings noch nicht systematisch erforscht. Wenn Bürgermeister Herbert Keifenheim Fledermausexperten in die Grube begleitet, werden bei ihm Kindheitserinnerungen wach an eine Zeit, in der der Bausberg belebt und wirtschaftliches Zentrum von Kehrig war.