Die Kirchstraße in Mörsdorf

Ein Film von Stefan Hartstang

Der Bauplatz der Mörsdorfer Seilbrücke SWR SWR -

Oberhalb der Mosel, zehn Minuten entfernt von Kastellaun, liegt Mörsdorf mit seinen etwas mehr als 600 Einwohnern. Und inzwischen mit einer ganz besonderen Attraktion, denn hier existiert die längste Hängeseilbrücke Europas. Außerdem entstanden auf der Mörsdorfer Gemarkung Windräder, die ein wenig Geld in die Gemeindekasse bringen.

Die Mörsdorfer Zwergschule SWR SWR -

Und das kann Mörsdorf brauchen, denn die Ortsgemeinde Mörsdorf ist Schulträger der örtlichen Grundschule. Der Großteil des Unterrichts findet gemeinsam in einem oder zwei Schulräumen statt. Es ist die wohl kleinste Zwergschule, die es in Rheinland Pfalz gibt.

Das renovierte alte Zehnthaus SWR SWR -

Und diese Grundschule liegt mitten in der Kirchstraße. 400 Meter ist sie lang und war früher die zentrale Straße im Dorf. Rathaus, Geschäfte, Schule, Bauernhof und natürlich die Kirche stehen hier - in der Straße war immer etwas los. Das ist heute nicht mehr so, die Hauptstraße führt am Dorf vorbei, die Geschäfte haben geschlossen und das Rathaus ist zu einem kleinen Heimatmuseum umgebaut worden. Aber viele Menschen haben diese Straße in ihr Herz geschlossen, haben sich mit den Häusern angefreundet, sie renoviert und umgebaut. Altbürger gleichermaßen wie die vielen Neubürger, die innerhalb der letzten 20 Jahre ins Dorf gekommen sind.