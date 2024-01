Die Hauptstraße in Nohn

Ein Film von Sabine Schäfer

In der Hauptstraße in Nohn haben sich Andrea Stabel und ihr Ehemann Jörg Henerichs den lang ersehnten Wunsch vom Eigenheim erfüllt. Doch das denkmalgeschützte ehemalige Bauernhaus mit Scheune muss von Grund auf saniert werden. Dank der Herzlichkeit im Ort sind die beiden Zugereisten aber jetzt schon in der Hauptstraße angekommen. Hier wird Nachbarschaftshilfe groß geschrieben.

Nohn liegt etwa 20 Kilometer von Gerolstein entfernt in der Vulkaneifel. Etwas mehr als 400 Einwohner zählt der gemütliche Ort. Nur wenn die vielen Lkws und der Durchgangsverkehr durch den Ort fahren, kommt schon mal Hektik auf. Ruhig und beschaulich wird es nur, wenn Nostalgie-Busfahrer Walter Hoffmann mit seinem Oldtimer die Hauptstraße entlang kommt. Der Lebensmittelladen mit integrierter Metzgerei in der Hauptstraße wird bereits in der fünften Generation geführt. Fleischermeister Andre Jaax hat den Betrieb vor vier Jahren übernommen und sorgt seitdem dafür, dass die Nohner hier alles für den täglichen Bedarf in seinem Laden finden.