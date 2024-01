Ein Film von Tina Bonin

Sie ist hübsch, sie ist lebendig und sie ist ganz und gar unverwechselbar, die Hauptstraße in Kirschroth. Anders ist das bei ihren Bewohnern; bei denen kann man sich leicht mal vertun, denn sie heißen fast alle Schlarb. Wer nicht Schlarb heißt, hat sicherlich einen in der Familie oder wohnt neben einem. Kein anderer Familienname ist unter den 260 Kirschrothern so verbreitet.

Natürlich heißt auch das Gasthaus in der Hauptstraße so. Die Wirtsleute Margit und Gerold Schlarb haben zum Thema einiges zu erzählen, zum Beispiel woher der Name kommt: vermutlich vom "schlarpfenden – schlürfenden" Gang. Doch es gibt natürlich noch mehr Kuriositäten in der Hauptstraße wie die "Schlarbsche Hühner-WG".