Im Dorf in Roth

Ein Film von Uwe Reiter

"Im Dorf" - Die Straße heißt tatsächlich so und sie ist wirklich 'im Dorf'. Es ist nicht die eigentliche Hauptstraße, aber die ehemalige: Urig, gesäumt von alten Bäumen und richtigen Baumdenkmälern, altem Fachwerk und schönen Gärten. Eine Straße, in die Menschen von weit her hingezogen sind, um ihren Lebensabend zu verbringen oder ihren Traumberuf zu verwirklichen.

Die Nachbarschaft ist so, wie sie meist nur auf dem Dorf sein kann: Nett und hilfsbereit. Kurz: eine Straße, die Lust macht, aufs Land zu ziehen. Wir stellen ein paar Frauen vor, die eine kleine Bibliothek betreiben, einen Landwirt und einen Pferdemeister, außerdem die Kirche und viele reizvolle Ecken. Roth liegt im Rhein-Hunsrück-Kreis und gehört zur Verbandsgemeinde Kastellaun. Im Dorf leben zurzeit 254 Einwohner.