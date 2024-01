Mittelstraße in Hardert

Ein Film von Bernd Schwab

Hardert liegt im Naturpark Rhein Westerwald rund 13 Kilometer von Neuwied entfernt. Rund 800 Menschen sind in der Gemeinde zu Hause. Hardert ist heute in erster Linie ein Wohndorf. Doch es gab auch andere Zeiten. Vor allem in den 50er, 60er und 70er Jahren war der staatlich anerkannte Luftkurort ein beliebtes Ferienziel für „Sommerfrischler“. In den Sommermonaten gab es teilweise mehr Urlaubsgäste als Einwohner in Hardert. Die nächtigten in klangvollen Hotels oder, wenn der Geldbeutel schmaler war, unter dem Dach eines Privatzimmers. Die großen Zeiten sind vorbei. Das Hotel Waldperle etwa stand lange leer. Nun ist eine junge Familie dabei, das in die Jahre gekommene Haus zu renovieren.

Auch das Hotel Zur Post hat eine gute Entwicklung genommen. Die Dorfgaststätte von einst hat sich zu einem hervorragenden Restaurant entwickelt, das weit über die Grenzen von Hardert hinaus bekannt ist. Die Hotels stehen allesamt in der Mittelstrasse. Die führt mitten durch den Ort. Und dort steht auch das prächtige Gemeindehaus, in dem auch der Gemeinderat tagt. Doch seit der letzten Gemeinderatswahl steht das Dorf ohne Bürgermeister da. Es hat sich schlicht und ergreifend niemand gefunden, der das Amt übernehmen will.