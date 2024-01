Die Moselweinstraße in Trittenheim

Ein Film von Christian Gallon

Trittenheim ist eine Ortsgemeinde an der Mittelmosel mit einer rund 1.100jährigen Geschichte. In der Moselgemeinde bestimmt seit jeher der Weinanbau das Leben. Heute gibt es noch 50 Vollerwerbswinzer und einen florierenden Fremdenverkehr. Immerhin kommt Trittenheim mit seinen knapp 1.100 Einwohnern auf 800 Gästebetten - ein Großteil davon in der Moselweinstraße, der heimlichen Hauptstraße im Ort.

Hier gibt es auch einen der ältesten Winzerbetriebe Trittenheims – den von Franz-Josef Bollig. Der Familienbetrieb existiert in der fünften Generation. Dabei ist Franz-Josef Bollig nicht nur Selbstvermarkter - mit seiner mobilen Abfüllanlage hilft er auch kleineren Winzern im Ort, ihre eigenen Weine in die Flasche zu bekommen. Auch das Etikettieren von Weinflaschen geschieht in der Moselweinstraße: in der Druckerei Nilles. Die vom Vater in den 50er Jahren gegründete Firma leiten heute die Söhne Theo und Jürgen. Aus dem kleinen Betrieb ist inzwischen einer der vier wichtigsten Weinetikettendruckereien Deutschlands geworden – mit fast 100 Mitarbeitern - zugleich auch größter Arbeitgeber in Trittenheim.

Mit ihren traditionellen Weinlagen "Apotheke" und "Altärchen" sind die Trittenheimer Moselweine sogar in Asien und Australien bekannt. Ähnlich weltweit rumgekommen ist Lisa Hermes: Sie wohnt und arbeitet in der Moselweinstraße, wenn sie nicht gerade in der Welt unterwegs ist. Als gelernte Köchin arbeitete sie schon in Restaurants in Kapstadt und Neuseeland - sowie auf einem Luxusschiff: der "MS Europa". Ihre weltweit gesammelten kulinarischen Erfahrungen setzt sie dann zuhause im Restaurant der Eltern um. Dort können sich dann Einheimische und Touristen in "Lisa's Restaurant" sowohl mit internationaler als auch der regionalen Küche verwöhnen lassen - und damit die Moselweinstraße als "Straße der Genüsse" in guter Erinnerung behalten.