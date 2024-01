Der Lohweg in Spabrücken

Ein Film von Christopher Hiepe

Das 1.200-Einwohnerdorf Spabrücken im Soonwald ist die heimliche deutsche Hauptstadt. Zumindest was die Rallye-Begeisterung angeht.

Ein Dutzend Rallye-Oldtimer stehen in den Spabrücker Scheunen und Garagen - so viele pro Kopf wie sonst nirgends im Land. Und das "Kanzleramt" steht im Lohweg, einer der kürzesten Straßen im Ort. In der Garage von Heizungsbauer Ralf Antweiler schrauben am Wochenende bis zu 20 Autoverrückte an ihren Lieblingen. Vor kurzem gab sogar Rallye-Legende Walter Röhrl dem Lohweg die Ehre. Denn Antweiler hatte in einem Schuppen in Kenia einen wahren Schatz gehoben und nach Spabrücken gebracht: das Auto, mit dem Röhrl 1982 Weltmeister wurde.

Meisterliches auch am anderen Ende des Lohwegs: Die gebürtige Nordengländerin Carolyn Brack und ihr Mann Ralf züchten Border-Collies, die regelmäßig zu den besten und schönsten im Land gewählt werden. Mit ihren Hunden hat Carolyn sich auch ein Stück Heimat mit in den Soonwald genommen.