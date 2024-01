Die Winzergasse in Gleiszellen-Gleishorbach

Ein Film von Gabi Keller

Gleiszellen ist ein Winzerdorf im Landkreis südliche Weinstraße. 450 Menschen leben in dem staatlich anerkannten Erholungsort. Der zieht Ströme von Touristen an - unter anderem wegen der beiden Weinfeste und des Muskatellerrundwanderweges. Denn diese Weinsorte wird hier bevorzugt angebaut. In jedem Jahr übernachten in Gleiszellen etwa 35.000 Besucher - vor allem in der Winzergasse, einer Straße, in der ganz Altes und ganz Junges wunderbar harmonieren. Sie führt kreisförmig durch den Ort, beginnt und endet dort, wo die kleinsten Dorfbewohner jeden Tag in den Bus zum Kindergarten steigen.

Die Winzergasse zieht viele Pilger an. Denn der pfälzische Jakobsweg führt hier entlang – vorbei an der fast 300 Jahre alten evangelischen Kirche mit ihrer spätbarocken Stummorgel. Von ihr fühlt sich eine 17-jährige Gymnasiastin magisch angezogen. Regelmäßig übt die junge Frau hier. Denn neben der Schule macht sie eine Ausbildung zur Organistin. Die Kirche hat in Gleiszellen immer schon eine große Rolle gespielt.

Die spätbarocke Stummorgel der Kirche SWR SWR -

Im Mittelalter gab es hier ein Kloster. Das liefert Stoff für die Laienspieltruppe in der Winzergasse. Sie ist eine schöne Straße mit historischen Winzerhäusern. Die meisten wurden oder werden gerade aufwändig saniert. Es gibt viel Gastronomie in der Winzergasse, in altehrwürdigen Gemäuern und in einem riesigen, relativ neuen und modernen Hotel.