Ein Film von Thomas Keck

Kirchgasse in Weyher im der Pfalz

Die Kirchturmuhr bestimmt den Tagesablauf in einer Kirchgasse. In der Kirchgasse von Weyher in der Pfalz ist es eine besondere Uhr – ein Relikt aus vergangenen Tagen. Denn wo, wenn nicht hier, funktioniert die Kirchturmuhr noch rein mechanisch, ohne Strom? Auch die Glocke ist eine der ältesten in der Pfalz. Morgens schlägt sie, wenn der Gemüsehändler unter den Arkaden des alten Rathauses seinen Stand eröffnet, und abends, wenn die Winzer-Stube öffnet.

Gegenüber der Kirche steht ein weiteres historisches Schmuckstück: das denkmalgeschützte "Frühmesshaus". Privatleute haben sich seiner angenommen und sanieren es mit viel Feingefühl. Das "Luisenstift" gleich daneben gehört der Kirchengemeinde. Hier treffen sich die älteren Frauen im Winter, um den Rosenkranz zu beten. Und auch dieses Ritual wird vom Klang der Kirchturmglocke eingeläutet.