Die Bahnhofstraße in Kordel

Ein Film von Stefan Hartstang

Etwas mehr als 2000 Menschen leben in der Gemeinde, die zwischen Trier und der luxemburgischen Grenze liegt.

Die Kyll fließt neben der Bahnlinie Köln-Trier mitten durch das Dorf und mündet 7 Kilometer weiter in die Mosel. An Kyll und Bahn liegt die Bahnhofstraße, die Hierzuland einmal genauer unter die Lupe nimmt. Die Bäckereifiliale, der Metzger, ein Gemischtwarenladen und natürlich der Bahnhof sind hier, wodurch der Bahnhofstraße eine zentrale Rolle im Dorf zufällt. Sie ist die Zufahrt über die Bahngleise, die Zufahrt zur Brücke über die Kyll.

Am Bahnhof selbst hat sich einiges geändert – im Wartesaal wird heute gegessen, in der Ankunftshalle steht die Theke und vor dem Bahnhof ist ein Biergarten. Schon seit einigen Jahren betreibt Roman Jubelius die Bahnhofsgaststätte – sein Hobby wie er sagt. Denn der ehemalige Fernfahrer hat erst vor12 Jahren die Gaststätte übernommen und ausgebaut.

Betroffen vom Hochwasser waren die Häuser und Läden in der Bahnhofstraße immer wieder mal. Die Metzgerei war 1995 ganz massiv betroffen. Maschinen und Geräte standen unter Wasser und mussten für viel Geld ausgetauscht oder repariert werden. Heute stehen die Maschinen auf Rollen und sind nicht mehr fest verkabelt. Falls jetzt doch noch mal Wasser kommen sollte, kann schnell gehandelt werden. Erst vor einem Jahr hat Anina Endres die Metzgerei endgültig von ihren Eltern übernommen. Mit den Teilzeitkräften hat der Betrieb 30 Mitarbeiter, davon 3 Metzgermeister. Das Fleisch kommt aus der Region, die Gewürze sind naturbelassen, ein Betrieb, der in die Region verwurzelt ist und diese Heimatbezogenheit hat auch Anina Endres wieder aus Frankfurt nach Kordel gebracht.

Vor Weihnachten ist der Ladenbesitzer ein paar Häuser weiter auch immer wieder mal im ersten Stock zu finden. Denn da baut Richard Schmitz jedes Jahr seine riesige Krippe auf – mit großen Figuren, selbst gesammeltem Moos und Wurzeln, die er schon vor vielen Jahren mit nach Kordel gebracht hat. Und jedes Jahr gibt es wieder etwas neues an der Krippe, so wie sich auch in der Bahnhofstraße vieles von Jahr zu Jahr verändert.