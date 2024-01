Die Hauptstraße in Brachtendorf

Ein Film von Gudrun Fünter

Besinnlich und gesellig geht es zu im Advent an der Brachtendorfer Hauptstraße. Organisiert über die Pfarrgemeinde oder die Frauengemeinschaft schmücken Brachtendorfs Frauen abwechselnd sogenannte "Adventsfenster“ an ihren Häusern. An leuchtenden Fenstern laden sie abends zu kleinen Adventsfeiern ein.

Geprägt ist die Hauptstraße durch alte Höfe aus heimischem Vulkangestein. Darunter sind echte Schmuckstücke, die von ihren Besitzern liebevoll restauriert wurden. Im Hof von Familie Martini ist im Wirtschaftgebäude auch ein alter Backes wieder in Betrieb. Mehrfach im Jahr backen Sonja und Heiner Martini dort Brot für die ganze Familie. Der Nachbarhof ist die große Leidenschaft einer Familie aus den Niederlanden. Aus der Großstadt kommend, können die Niederländer im kleinen Brachtendorf entspannen.

Auch ein waschechter "Bajuware" fand an der Hauptstraße eine neue Heimat. Vor Jahren suchte der Koch Mike Mangold ein Landhaus, in dem seine Kinder in Ruhe aufwachsen konnten. Seitdem werden in der Gaststätte "Zum Brohlbachtal“ bayrisches Weizenbier gezapft und Haxen serviert. An den Wochenenden bietet Mike Mangold aber auch französische Küche, Burger-Abende, oder Fischspezialitäten. Die Gaststätte ist Treffpunkt im Dorf, der Nikolaus kommt jedes Jahr zur Seniorenfeier.