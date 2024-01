Der Aspisheimer Weg in Grolsheim

Ein Film von Harald Hort

Grolsheim ist ein rheinhessisches Dorf und liegt in der Nähe von Bingen an der Nahe. Etwa 1.200 Menschen leben hier, viele vom Weinbau. 40 Hektar der Gemeindefläche sind Weinberge. Durch die Omnibuslinie zwischen Bingen und Bad Kreuznach ist Grolsheim an den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen. Mehrere Neubaugebiete wurden in den vergangenen Jahren ausgewiesen. Es gibt eine Kindertagesstätte, zahlreiche Vereine, ein Dorfgemeinschaftshaus und die Naheland-Halle.

Vom Dorfmittelpunkt, dem Hugo-Brand-Platz, zweigt der Aspisheimer Weg ab. Hier geht es im wahrsten Sinne des Wortes "tierisch" zu. Das beginnt schon gleich am ersten Haus an der Ecke.

Auf Gartenzaun und Gartentor hocken allerlei Tierfiguren und Fabelwesen. Und hinter dem Zaun warten noch weitere Überraschungen aus dem Tierreich. Am anderen Ende des Aspisheimer Weges noch ein Hinweis auf die Fauna. Da gibt es eine Gaststätte, die "Bärenhöhle" heißt.

Auf halbem Weg dazwischen steht das Tierheim des "Tierschutz Bingen e.V.". Da wohnen hilfsbedürftige Kleintiere, vor allem Katzen. Das mit dem "wohnen" ist wörtlich zu nehmen, denn das Tierheim nutzt ein ehemaliges Wohnhaus. So genießen einige Katzen das Privileg, im Kaminzimmer untergebracht zu sein. Die Hunde hat man aus Rücksicht zu den Nachbarn ausgelagert.