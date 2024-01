Ein Film von Utz Kastenholz

Urgestein der Straße: Werner Oppenheimer

Die Rinderbachstraße in Ober-Ingelheim ist eine der ältesten im Ort. Weil der Untergrund so wasserreich ist, gab es hier viele Tränken - daher der Name. Wir treffen dort den ältesten Bewohner „der Rinderbach“, Werner Oppenheimer. Jeden Tag verkauft er in seinem Hof Obst aus seinem Betrieb.

Das Schmuckstück der Straße

Gegenüber liegt eine der besten Metzgereien des Landes: Gebhard Stephan wurde mehrfach ausgezeichnet. Er bietet Fleische von Schwäbisch-Hällischen Landschwein an. Die Familie Franz lebt ein paar Häuser weiter im prächtigsten Anwesen der Straße, wohnt aber in der Remise - das ist gemütlicher. Dieter Franz ist stark in verschiedenen Vereinen Ingelheims engagiert, seine Frau arbeitete bei Boehringer. Ihre Tochter Wiebke gibt im Haus Musikunterricht.