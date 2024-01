per Mail teilen

Ein Film von Bernd Schwab

Die evangelische Kirche in Klingelbach SWR SWR -

Klingelbach liegt im Nordwesten des Taunus auf dem sogenannten Einrich. Rund 700 Menschen sind in der Gemeinde zu Hause. Das alles überragende Bauwerk ist die evangelische Kirche, die in den Jahren 1772 bis 1774 erbaut wurde. Klingelbach war jahrhundertelang von der Landwirtschaft geprägt. Doch diese Zeiten sind lange vorbei. Klingelbach ist heutzutage in erster Linie ein Wohndorf mit einigen wunderschön restaurierten Fachwerkhäusern.

Die Rathausstraße in Klingelbach SWR SWR -

Ein Rathaus hat die Rathausstraße allerdings nicht zu bieten. Das wurde schon vor langer Zeit abgerissen. Der Bürgermeister hält seine Sprechstunden trotzdem noch in der Rathausstraße ab und ist für seine Dorfbewohner von früh bis spät erreichbar – und zwar im eigenen Stahlbaubetrieb. Die Rathausstraße ist nicht unbedingt eine Prachtstraße. Zwar finden sich eine Reihe hübscher Häuser, aber auch einige in die Jahre gekommene Gebäude und ein stattliches Bauwerk aus den 1960er Jahren.

Die Alte Rathausschänke SWR SWR -

Es gibt eine Dorfkneipe, in der sich seit Jahrzehnten so gut wie nichts verändert hat und eine kleine Schneiderei, die weit über die Grenzen von Klingelbach hinaus bekannt ist. Und da ist noch die imposante evangelische Kirche aus dem 18 Jahrhundert mit ihrem parkartigen Friedhof. Eins ist sicher: die Rathausstraße ist eine besondere Straße und passt garantiert in keine Schublade.