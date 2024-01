Ein Film von Rosetta Reina

Der Jakobsweg führt durch die Dorfstraße in Krautscheid. Und um diese Straße rankt sich das gesamte sehr bäuerlich geprägte Dorf. Die Krautscheider sind stolz auf die Pilger und auf ihre aus dem 12. Jahrhundert stammende Sankt Valentin-Kapelle, die sie liebevoll in Schuss halten. Eine starke Gemeinschaft der Bauersleute prägt die Straße, und jeder lebt ein Stück Schicksal der anderen mit. Bei den Bauersleuten Loskyll stehen 20 Kühe im Stall, wie lange noch, wissen sie nicht. Denn obwohl sie vier Kinder haben, ist jeder einen anderen Weg gegangen.

Der Motorcross-Fahrer beim Schrauben

Zu Ruhm und Ehren will Thomas Loskyll, 28, kommen, als Sieger in den Motorcross-Wettbewerben, an denen er seit klein auf teilnimmt. Elektro Peiffers ist der einzige Unternehmer im Ort, mit gut zehn Mitarbeitern ist der Elektromeister ein bekannter und wichtiger Mann. Da wird er gerne beauftragt, wie zum Beispiel von den Neubürgern. Ein niederländisches Ehepaar baut gerade in der Idylle von Krautscheid seinen Altersruhesitz.