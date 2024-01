Die Hauptstraße in Niederkirchen

per Mail teilen

Ein Film von Markus Bundt

Niederkirchen ist ein Weindorf, aber vor allem für seine Martinuskirche bekannt. Der viereckige Turm ist das Wahrzeichen des Ortes. Die Hauptstraße von Niederkirchen hat alles zu bieten, was ein Ort braucht: Bäcker, Metzger, Winzer und Schnapsbrenner. Die Besonderheit der Straße, sie windet sich in ganz vielen engen Kurven durchs Dorf. Niederkirchen war zuerst eine Ansammlung von einzelnen Gehöften. Um diese zu verbinden, wurde die Straße gebaut. Deshalb wechselt sie so oft die Richtung.

Rotweinkeller mit Holzfässern

In der Hauptstraße gibt es neben den engen Kurven noch einiges zu entdecken. In einer Vinothek können Gäste Wein probieren. Er kommt direkt aus dem Keller des Hauses. Hier lagert der Rotwein noch in Holzfässern. Bleibt noch der Obst- und Winzerhof der Familie Reinhardt. Hier passiert fast alles draußen, auch die Verarbeitung der Früchte.