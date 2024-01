Die Hauptstraße in Malberg

Ein Film von Julia Korfmann

Malberg ist an sich noch ein recht junger Ort. Vor über 40 Jahren wurden die beiden Gemeinden Steineberg und Hommelsberg zu Malberg zusammengefasst.

So wurde auch die Hauptstraße, die früher von Ort zu Ort führte, ein gemeinsam verbindendes Element von Malberg. Sie führt einmal durch die beiden Ortsteile und ist so die Lebensader des Ortes. Links und rechts der Hauptstraße findet man jede Menge interessante Persönlichkeiten, wie zum Beispiel die Autorin Kristina Seibert. Ihr erster Kriminalroman ist eine Hommage an ihre Heimat - mit Malberg als Originalschauplatz. Nicht weniger interessant ist "das Lädchen" – einer der wenigen, noch im ländlichen Raum existierenden Lebensmittelläden. Die Hauptstraße ist aber vor allem durch die Gemeinschaft geprägt, die man in den verschiedenen Vereinen findet – denn fast jeder zweite Malberger ist mindestens in einem aktiv.