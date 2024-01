Die Backhausgasse in Siefersheim

Ein Film von Margit Kehry

Siefersheim in der rheinhessischen Schweiz ist vor allen Dingen für seinen ausgezeichneten Wein bekannt. Die nächste größere Stadt mit vielen Einkaufsmöglichkeiten ist Bad Kreuznach.

Zum Shoppen nach Siefersheim? Auf diese Idee käme wohl keiner. Es sei denn, er kennt die Geheimtipps in der Backhausgasse. Die Geschäftsstraße von Siefersheim ist keine Einkaufsmeile, denn es gibt nur 7 Hausnummern, und es fehlt ihr vielleicht auch etwas an urbaner Atmosphäre, aber das Angebot der Läden kann auch in der Stadt nicht ausgefallener sein. Wer sich einen mittelalterlichen Lederwams kaufen möchte, der geht ins Sammelsurium Hausnummer 1. Dort findet er die gesamte Ausstattung für geschichtsselige Mittelalterfans.

Schicke Kinderkleidung gefällig? Gerne auch Second Hand? Dann auf ins Puckiland in Hausnummer 5. Und auch wer ein ausgefallenes Foto von sich machen lassen will, wird in der Backhausgasse fündig. In Nummer 7 haben Alex und Wolfgang Fuchs ein Fotostudio.