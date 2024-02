Die Battweiler Straße in Winterbach

Ein Film von Gabi Keller



Winterbach ist ein Dorf mit 526 Einwohnern und liegt in der Südwestpfalz zwischen Pirmasens, Zweibrücken und Landstuhl. In Niederhausen, einem der beiden Ortsteile, befindet sich die Battweiler Straße. Sie ist eine Straße mit sechs Häusern, in der es ganz familiär zugeht.

Denn fast alle Bewohner stammen von einer Familie ab. Die betreibt in der Battweiler Straße immer noch Landwirtschaft – mit einem modernen Laufstall für die Milchkühe. Die Tiere sind ein beliebtes Fotomotiv für eine Hobbyfotografin, die gleich gegenüber wohnt und in die Familie hinein geheiratet hat. Ihre Nachbarn interessieren sich mehr für Käfer – Käfer mit vier Rädern. Vater und Sohn teilen sich die gleiche Oldtimer-Leidenschaft. Sie sind bekannt für ihre Ausflüge mit dem "Silberfisch", einem alten VW-Bus von 1979. Dabei kommen sie immer an dem ehemaligen Milchhäuschen am Anfang der Battweiler Straße vorbei. Das wurde umgebaut zu einer Ferienwohnung, die immer mal wieder Gäste aus Brasilien beherbergt.