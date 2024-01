Die Löhstraße in Üdersdorf

Ein Film von Gudrun Fünter

Die Löhstraße führt aus Üdersdorf hoch Richtung Löhwald und Löhley.

Trainingsstrecke für Mountanbiker SWR SWR -

Dort haben die Mountainbiker vom Sportverein Rot-Weiß Üdersdorf eine interessante Trainingsstrecke. Sie führt auf engsten Passagen durch die Basaltfelsen der Löhley. Horst Schmitt hat die Mountainbike-Abteilung im Dorf gegründet. Auch andere Naturfreunde sind häufig in der Löhstraße anzutreffen, zum Beispiel die Mitglieder der Hundeschule von Lisa Niederprüm. Der Übungsplatz liegt ganz unten in der Löhstraße gegenüber der Üdersdorfer Grundschule. Die kann seit letztem Jahr mit einem Schulwald und einer Waldklasse aufwarten. Motto: Wer auf dem Land groß wird, darf auch Bescheid wissen über Wald, Feld und Natur. Eine Mini-Schule mit maximalem Anspruch: So lädt Schulleiter Klaus Arnes häufig den Kunstschreiner Ludwin Sartoris ein, um Holzgestaltungsprojekte in der Schule durchzuführen.

Wandgestaltung mit handgemalten Bildern SWR SWR -

Künstlerisch arbeiten und dabei doch bodenständig bleiben, so ließe sich das Tagwerk von Rudolf, Monika und Kim Bill beschreiben. Ihr Malerbetrieb in der Löhstraße ist etwas Besonderes. Beim "Maler Bill" werden Wände und Fassaden nicht nur gestrichen oder tapeziert, sie werden gestaltet, auch mit handgemalten Bildern. Das Privathaus der Familie ist gleichzeitig auch Ausstellungsraum, zeigt Bäder mit Engeln, Wohnzimmer mit Bourbonen-Lilien und Schlafzimmer mit Palmen an der Wand. Tochter Kim Bill gehört sogar zum Nationalteam des Maler-Handwerks, vertritt ihre Zunft bei Wettbewerben in aller Welt.

Landtierärztin Catharina Ziegler mit ihrem Waschbären SWR SWR -

Und noch eine junge Frau aus der Löhstraße macht von sich reden: Catharina Ziegler studierte Tiermedizin in Berlin, zog dann als Landtierärztin ins kleine Eifeldorf und kümmert sich seitdem nicht nur um Pferde und Kühe. Als eine ehemalige Kommilitonin in Berlin einen verletzten Waschbären nicht unterbringen konnte, zögerte Catharina Ziegler nicht lange und verschaffte dem Tier ein neues Zuhause in der Löhstraße.