Hochwaldstraße in Bruchweiler

Ein Film von Bernd Schwab



Bruchweiler liegt im Hunsrücker Hochwald rund 8 Kilometer von Morbach entfernt. 530 Menschen sind in der Gemeinde zu Hause. Der Ort wurde erstmals im Jahr 1279 urkundlich erwähnt. Heute ist Bruchweiler ein staatlich anerkannter Erholungsort.

Der Dorfmittelpunkt von Bruchweiler ist eine kleine, aber überaus feine evangelische Kirche, die aus dem Jahr 1744 stammt. Das barocke Gotteshaus weist einige sehenswerte Malereien auf. Die Kirche steht am Anfang der Hochwaldstraße. Sie führt von der Ortsmitte aus in Richtung Hochwald. Daher wohl ihr Name.

Die Hochwaldstraße von Bruchweiler passt in keine Schublade – Fachwerkhäuser, Schiefergebäude, Mehrfamilienhäuser. Am Ende der Straße steht ein Gebäude, das in den 1950er Jahren eigens für Vertriebene aus dem Osten gebaut wurde. Und in der Mitte fällt ein hübsch restauriertes Schieferhaus auf, das eine junge Familie vor dem Verfall rettete.

Und dann gibt es da noch ein Gestüt für Islandpferde. Es gehört Familie Müller-Himschoot. Angefangen hat alles mit einem Islandpferd – heute tummeln sich an die 80 Tiere in den Stallungen hinter der Hochwaldstraße. Das besondere an den Pferden ist, dass sie ganz ungewöhnliche Gangarten beherrschen: Pass und Tölt.